Anche Bianca Berlinguer colpita da Antonio Ricci

Con quello precedente sappiamo già come andò a finire. Ora Antonio Ricci torna a colpire. Protagonista di un nuovo fuori onda che imbarazza in casa Mediaset Bianca Berlinguer, immortalata mentre critica duramente i servizi dei suoi inviati.

Senza girarci per nulla intorno si sfoga a telecamere spente (almeno così credeva) dicendo che i pezzi fanno pena, e sembra minacciare persino di andarsene.

Ora, rispetto al caso Giambruno la questione di per sé è meno scottante certo che ascoltare le critiche della conduttrice espresse in quel modo deve essere stato imbarazzante, per chi lavora con lei.

Nessuna poltrona a rischio all’orizzonte ma certo viene da chiedersi fino a dove sia giusto spingersi nel voler raccontare fuori onda su cui pure in casa Mediaset bisognerebbe ormai essere attenti. Perché che Antonio Ricci di veti non ne voglia è evidente, però in questo caso oltre alla conduttrice viene davvero da mettersi nei panni di chi – con risultati che possono anche non piacere – si sforza comunque di far funzionare una trasmissione.

di Gaia Bottoni