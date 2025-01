Sarà messo all’asta sabato a Nashville il manoscritto di Mr. Tambourine Man di Bob Dylan per una cifra da capogiro. Ma non è l’unico cimelio musicale venduto a prezzo record

Immaginate di poter entrare nella mente di un premio Nobel, osservare i passaggi del suo processo creativo, tenerne in mano una prova. È quanto potrà fare il fortunato vincitore dell’asta che si terrà sabato prossimo da Julien’s Auctions a Nashville, quando terrà in mano nientemeno che il manoscritto di Mr. Tambourine Man, il celebre brano di Bob Dylan. Spiegazzato, macchiato e in parte strappato, ma pur sempre un pezzo di storia della musica, il manoscritto sarà messo all’asta per una cifra che è stata stimata intorno tra i 400.000 e i 600.000 dollari. Una cifra importante, ma non sorprendente, considerando che il mercato dei cimeli musicali è in continua ascesa e raggiunge spesso valutazioni da capogiro. Basti pensare che, il prossimo febbraio, Sotheby’s metterà all’asta a New York il violino “Joachim-Ma Stradivari” – uno strumento eccezionale, ancora perfettamente suonabile, realizzato nel 1714 dal leggendario liutaio cremonese Antonio Stradivari – con una stima tra i 12 e i 15 milioni di dollari.

Anche nel mondo delle chitarre i numeri sono impressionanti: lo scorso giugno, la celebre “Framus Hootenanny” di John Lennon è stata venduta per 2,86 milioni di dollari. Ancora più iconico il caso di David Gilmour, che ha messo all’asta 126 delle sue chitarre per beneficenza, raggiungendo la cifra record di 21,5 milioni di dollari, di cui 4 milioni solo per la “Black Strat”. Cosa poi spinga questi collezionisti a dilapidare interi patrimoni per un oggetto resta un mistero

di Federico Arduini