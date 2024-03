Bruce Springsteen è tornato! Il Boss riprende il tour 

Ieri sera dal Footprint Center di Phoenix è finalmente ripreso il viaggio rock di Bruce Springsteen! Dopo la pausa forzata a causa di un’ulcera peptica che lo aveva messo ai box, il Boss ha ripreso il tour dalle date rimaste in sospeso, in attesa di toccare anche il nostro Paese. Springsteen suonerà infatti a Milano, facendo ritorno a San Siro dopo 8 anni, l’1 e il 3 giugno 2024.

Alla fine del suo set di quasi 30 canzoni, Bruce ha affrontato il tema della sua malattia proprio prima di iniziare l’ultimo brano “I’ll See You In My Dream”: “Phoenix, voglio scusarmi se c’è stato qualche disagio perché abbiamo dovuto spostare lo spettacolo l’ultima volta… Spero che non ti abbiamo disturbato troppo”, ha detto alla folla

di Federico Arduini