“DallAmeriCaruso. Il concerto perduto” al cinema il 20-21-22 novembre

Sono passati 80 anni dalla nascita di Lucio Dalla e in occasione del ritrovamento delle riprese integrali del suo famoso concerto al Village Gate di New York del 1986 arriverà al cinema il 20-21-22 novembre “DallAmeriCaruso – Il concerto perduto”, il nuovo film evento diretto da Walter Veltroni, prodotto da Nexo Digital e Sony Music.

Il docu-film in 4K porta sul grande schermo le riprese integrali del concerto, a cura di Ambrogio Lo Giudice, che si credevano perdute ma ora ritrovate, restaurate e rimasterizzate in Dolby Atmos. Il sarà un’occasione anche per conoscere la storia della nascita di “Caruso”, brano tra i più iconici di Dalla pubblicato 37 anni fa, il 10 ottobre 1986.

Nell’estate del 1986 Dalla si trovava in compagnia di alcuni amici a bordo della sua barca nel golfo di Sorrento, di ritorno proprio da quel concerto al Village Gate di New York dove aveva registrato un album live insieme agli Stadio. Un disco che avrebbe dovuto chiamarsi “Dall’America” ma a cui mancava ancora una canzone inedita per poter esser completato. Fu un guasto alla barca a creare l’occasione: in quei momenti di attesa e riflessione, Dalla iniziò a pensare all’esperienza vissuta a New York, ai suoi sentimenti. Da quest’esperienza il germoglio da cui nacque “Caruso”, insieme con l’aneddoto del pianoforte del celebre tenore nell’hotel di Sorrento, raccontato nel film e pronto per esser scoperto da chi non lo dovesse conoscere. Il titolo del disco cambiò quindi in “DallAmeriCaruso” e vendette la bellezza di più di 38 milioni di copie, diventando il successo più grande di Dalla a livello internazionale.

Dal 20 novembre in digitale e dall’1 dicembre in formato fisico, il concerto sarà disponibile per la prima volta in un album,“DALLAMERICARUSO – LIVE AT VILLAGE GATE, NEW YORK 23/03/1986”

di Federico Arduini