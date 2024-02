Diodato e la sua “Ti muovi”: “Abbandonarsi a un’emozione”

Diodato torna in gara a Sanremo con una ballad intensa ed energica, scritta, composta e arrangiata da lui

Diodato torna in gara a Sanremo con una ballad intensa ed energica, scritta, composta e arrangiata da lui

Diodato torna in gara a Sanremo con una ballad intensa ed energica, scritta, composta e arrangiata da lui

Diodato torna in gara a Sanremo con una ballad intensa ed energica, scritta, composta e arrangiata da lui

Diodato fa il suo ritorno al Festival di Sanremo con “Ti muovi”, portando con sé la sua inconfondibile cifra stilistica. Ve lo abbiamo anticipato nei pre ascolti e ve lo ripetiamo: è una delle canzoni più toccanti. Un ritorno all’Ariston per lui dopo la vittoria nel 2020 con “Fai Rumore”, un brano triplo platino che ha lasciato un’impronta nella storia della musica italiana e nei cuori di tutto il Paese.

Il nuovo singolo è una ballad intensa ed energetica, completamente scritta, composta e arrangiata da Diodato stesso. Insieme a Tommaso Colliva, rinomato produttore discografico e compagno di lunga data, Diodato ne ha curato anche la produzione artistica.

La canzone rappresenta un prezioso viaggio nell’animo umano, esplorando le emozioni inaspettate che possono scuotere gli equilibri e mettere in discussione le verità che con fatica avevamo costruito. L’emozione, dal significato etimologico della parola stessa, crea movimento, riportando in primo piano sensazioni e visioni che sembravano essere lontane, ma che emergono con forza, forse anche per volontà propria.

«È presenza, è dialogo con chi continua a riemergere dentro di noi e quindi in un certo senso anche con noi stessi. Credo che questo brano appartenga al continuo fluire emozionale in cui mi sono immerso in questi anni e rappresenti parte della mia personale ricerca ed evoluzione, divenire artistico e umano. Ho cercato di esprimere musicalmente la passione, l’impeto e la gioia dell’abbandonarsi a un’emozione» ha raccontato Diodato.

Nella serata di venerdì dedicata alle cover, Diodato si esibirà sul palco del Teatro Ariston con “Amore che vieni, amore che vai” di Fabrizio De Andrè, uno dei brani che l’hanno ispirato a diventare il cantautore che è oggi. Al suo fianco ci sarà un amico, Jack Savoretti, cantautore di origine genovese che lo accompagnerà in quest’esibizione unica per omaggiare Fabrizio De Andrè a 25 anni dalla sua scomparsa su uno dei palchi più importanti della musica italiana.

Qui di seguito il testo di “Ti muovi”

Io mi muovo come se

Avessi spine tutto intorno

Perché ho paura che questa realtà

Possa ferirmi pure mentre sogno

Io mi muovo come se

Portassi addosso il peso del mondo

Ma è solo che perdo entusiasmo troppo facilmente

A me basta un secondo

Forse le tue mani posson fare qualcosa per me

Forse se le muovi bene viene fuori qualcosa anche per te

Dio che casino

Lo vedi che è un casino?

Lo so, sono un casino

Io vivo e mi incasino

Dio che casino

Che bello che è il casino

Lo sai, sono un casino

Se vieni ti incasino

Se non puoi giocare più con me

Allora perché mi cerchi?

Sai che stare qui è pericoloso

Ma chi ho avvisato

Non si è mai salvato

Dio che casino

Lo vedi che è un casino?

Lo so, sono un casino

Io vivo e mi incasino

Dio che casino

Che bello che è il casino

Lo sai, sono un casino

Se vieni ti incasino

Dio che casino

Lo vedi che è un casino?

Lo so, sono un casino

Io vivo e mi incasino

Dio che casino

Che bello che è il casino

Lo sai, sono un casino

Se vieni ti incasino

Eh, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora (casino)

Prova a mettermi in ordine ora

Prova a fermare il mio corpo che vola

Prova a controllare questo battito, prova, prova

Prova a trattenere la saliva in gola

C’è un desiderio che cola, la lingua da sola non basta

Dai vieni qui che ora

Dio che casino

Lo vedi che è un casino?

Lo so, sono un casino

Io vivo e mi incasino

Dio che casino

Che bello che è il casino

Lo sai, sono un casino

Se vieni ti incasino

Dio che casino

Lo vedi che è un casino?

Lo so, sono un casino

Io vivo e mi incasino

Dio che casino

Che bello che è il casino

Lo sai, sono un casino

Se vieni ti incasino

di Federico Arduini