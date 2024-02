Fedez risponde a Pomeriggio Cinque: “Non gioco sulla pelle dei miei figli”

Fedez risponde all’inviato di Pomeriggio Cinque, Michel Dessì: “Non gioco sulla pelle dei miei figli, sono la mia priorità”

Dopo la notizia sulla presunta rottura tra Fedez e Chiara Ferragni, a fermare il rapper, per porre la fatidica domanda chiedendo se fosse tutto vero, ci è riuscito oggi Michel Dessì, inviato di Pomeriggio Cinque. Domanda alla quale Fedez ha risposto dicendo che non avrebbe avuto senso raccontare i problemi della sua vita privata alla stampa.

Sul vociferare di un presunto complotto o di una montatura, Fedez dice: “Secondo lei io ho voglia di giocare sulla pelle dei miei figli? Sono la priorità della mia vita” – e aggiunge – “Chiunque può parlare di quello che vuole, a me non interessa”.

Dessì, provocatoriamente, insiste : “Dicevano che lei ha messo sempre sé stesso in prima persona al posto dei problemi di sua moglie…”, ma Fedez tronca subito: “A me non interessa cosa dicono le persone, lei conosce la relazione con mia moglie?”.

Conscio della sua popolarità, il rapper spiega: “Accetto il fatto che le persone facciano illazioni sulla mia storia perché sono un personaggio pubblico, ma non posso rispondere“. Dopo lo scambio di battute, Fedez si è diretto alla sfilata di Donatella Versace, sua cara amica come lui stesso ha dichiarato, raccontando quanto la stilista gli sia molto vicina in questo momento.

Di Claudia Burgio