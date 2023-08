Gianni Morandi improvvisa un concerto in aereo

Fatti mandare dalla mamma a prender l’aereo, ci verrebbe da dire! Decollato verso la Calabria dall’isola di Malta, Gianni Morandi ha sorpreso i passeggeri a bordo del suo volo con una performance improvvisata, cantando alcuni stralci dei suoi più grandi successi.

I viaggiatori a bordo non si sono ovviamente fatti scappare l’occasione di riprendere tutto con i propri cellulari: nel giro di qualche ora l’esibizione improvvisata è diventata virale. Quando anche un veloce viaggio in aereo può nascondere sorprese inattese, persino un miniconcerto per pochi