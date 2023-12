Il concerto della discordia

Polemiche rientrate: Marco Mengoni allieterà il Capodanno dei cagliaritani e dei turisti che assisteranno al concerto “gratuito”

Polemiche rientrate: Marco Mengoni allieterà il Capodanno dei cagliaritani e dei turisti di passaggio che decideranno di assistere al concerto ‘gratuito’ dell’ultimo vincitore di Sanremo. La sua ugola d’oro costerà all’amministrazione 250mila euro che – come specificato dal sindaco del capoluogo sardo Paolo Truzzu – «saranno un investimento, dato che il ritorno dopo lo scorso ultimo dell’anno con il concerto di Blanco è stato di 3-4 milioni di euro». Un sostegno dovrebbe arrivare anche dalla Regione, dopo il polverone sollevatosi appena rese note le cifre. A molti 250mila euro sono sembrati davvero troppi, immemori del fatto che cantanti meno noti di Mengoni sono arrivati a chiedere cifre astronomiche per un concerto di minore durata.

Ciò detto, l’intervento degli sponsor sarebbe sempre gradito in casi come questi perché l’idea che la propria Imu finisca per sovvenzionare un cantante o un evento che magari nemmeno piacciono può risultare comprensibilmente sgradevole. La serata sarà pure a numero chiuso per questioni di sicurezza, quindi non tutti potranno prendervi parte. Si spera che nelle principali piazze circostanti vengano almeno montati dei monitor coi quali seguire la diretta. Per città che non siano le solite Milano e Roma – dove le case di moda e automobilistiche fanno a gara per illuminare le strade dello shopping – l’organizzazione degli eventi legati alle feste risulta più un momento di stress che di gioia condivisa. Di condiviso ci sono solo le spese.

Di Ilaria Cuzzolin