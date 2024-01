Il grande successo della musica italiana

La musica italiana continua a crescere. Secondo i dati Fimi, a dominare le classifiche riassuntive degli album e dei singoli più venduti nel 2023 sono tutti artisti italiani

La musica italiana cresce ancora. In un mercato dominato sempre più dallo streaming (oltre 71 miliardi di visualizzazioni), grazie ai dati raccolti come ogni anno dalla Federazione industria musicale italiana (Fimi) possiamo vedere come a dominare le classifiche riassuntive degli album e dei singoli più venduti nel 2023 siano tutti artisti italiani. «Il bilancio del 2023 è estremamente positivo per la musica italiana, che ricopre l’80% della chart album: un dato che soltanto dieci anni fa si fermava al 63%. È un risultato considerevole nella cornice di un’industria fortemente soggetta a rivoluzioni tecnologiche, ma che mette sempre al centro la creatività umana» ha commentato Enzo Mazza, ceo di Fimi.

Fra gli album più venduti, “Il coraggio dei bambini” di Geolier si posiziona al primo posto, seguito da “Sirio” di Lazza e da “La Divina Commedia” di Tedua. Quanto ai singoli, il podio è tutto italiano e riflette il successo del Festival di Sanremo 2023: al primo posto c’è “Cenere” di Lazza, seguito da “Due vite” di Marco Mengoni e “Supereroi” di Mr.Rain. Nonostante sia ancora evidente la mancanza di interpreti femminili in cima alle classifiche, si nota una significativa crescita: nel 2023 la quota di donne nei primi 20 posti è salita a 7, arrivando a 12 nelle prime 30 (erano 7 nel 2022). In un solo segmento la musica nostrana è stata scalzata: il vinile. Lì a dominare incontrastato è ancora una volta l’immortale “The Dark Side Of The Moon” dei Pink Floyd.

di Federico Arduini

