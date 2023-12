Il ritorno di Kevin Spacey: “Netflix esiste grazie a me”

Kevin Spacey ritorna sugli schermi dopo l’assoluzione dal processo #MeToo e tuona contro Netflix: “Esiste grazie a me e ad House of Cards”

Un ritorno in grande stile per Kevin Spacey che, intervistato dallo youtuber Tucker Carlson, tuona: “Netflix? Esiste grazie a me e ad ‘House of Cards’. Io ho dato loro un senso, e loro mi hanno buttato a terra”.

L’attore e produttore cinematografico travolto dal 2017 dallo scandalo del #MeToo e assolto la scorsa estate dalle accuse di abusi mossegli da quattro uomini, è apparso in splendida forma e desideroso di riconquistare il suo pubblico. Per l’occasione, dopo un lungo silenzio, ha infatti deciso di vestirsi per l’intervista come come Frank Underwood, il personaggio che interpretava nella serie “House of Cards”.

Infine, ha lanciato ai suoi fan una promessa di ritorno sulle scene: “Questo video è l’inizio, quest’intervista un po’ un mix tra un episodio e la realtà”.