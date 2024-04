Ken Loach annuncia l’ultimo ciak

Avviso per cinefili e non per forza soltanto loro: se vi state preparando per l’arrivo in Italia di “The Old Oak” (presentato lo scorso anno al Festival di Cannes e attualmente in uscita negli Stati Uniti), sappiate che sarà l’ultima opportunità per vedere un film di Ken Loach.

Il regista inglese – 88 anni a giugno, 60 dei quali passati dietro una cinepresa – ha annunciato in un’intervista a “Variety” di voler appendere il ciak al chiodo. Più di un addetto ai lavori avrà inizialmente accolto la notizia con sufficienza: Loach – due Palme d’Oro, un Leone d’oro alla carriera e un Pardo d’onore tra le miriadi di riconoscimenti ottenuti – non è nuovo ad annunci del genere. Ma a quanto pare neanche la traballante situazione internazionale è bastata a dissuaderlo per l’ennesima volta dal suo proposito.

Il più importante regista di realismo politico abbandona dunque i set: «Ci si ferma solo quando è assolutamente necessario e io sono arrivato al capolinea» ha detto. «L’idea di tornare a girare sul campo è forse un passo troppo lungo per me e per la mia salute».

Il fatto che smetta di dirigere non implica però che scompaia dalla scena politica: «Cerco di pensare al futuro e di non essere nostalgico. Non fare film non vuol dire che si interrompa il legame con gli studenti e con le persone che scrivono di cinema. Ci sono molte possibilità di fare cose simili al lavoro, che però non richiedono lo stesso livello di concentrazione e la stessa necessità di viaggiare».

di Valentino Maimone