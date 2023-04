La Milanesiana 2023, da Tarantino ai premi Nobel

Torna la Milanesiana, attesissima per la sua edizione 2023, ricca di eventi in diverse città italiane

Ritorna anche quest’anno “La Milanesiana”, festival ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi, giunto alla sua ventiquattresima edizione. La kermesse attraverserà dal 23 maggio al 27 luglio tutto lo Stivale, toccando ben 23 città italiane in 7 diverse regioni.

Con oltre 60 incontri ed eventi e più di 200 ospiti italiani e internazionali provenienti da diverse discipline, la creatura di Elisabetta Sgarbi si presenta come un qualcosa di unico: come il più grande festival itinerante europeo, che promuove il dialogo tra le arti, intrecciando diverse discipline e forme d’arte. Dalla Letteratura alla Musica, dal Cinema alla Scienza fino al Fumetto, ci saranno incontri ed eventi per tutti i gusti.

Durante la conferenza stampa tenutasi mercoledì 5 aprile nella splendida cornice del Piccolo Teatro – Studio Melato, è stato svelato il tema di questa edizione: I RITORNI, ispirato dallo scrittore nigeriano, Ben Okri. Un tema-mondo per interpretare la cronaca attuale (chi lascia la propria terra sperando di non farci più ritorno, chi parte sognando di tornarci), che abbraccia anche altri nuclei tematici: il rapporto con la natura, quello con l’intelligenza artificiale e quello tra genitori e figli.

“Dentro questo tema, che tocca la Letteratura, la Storia, la Cronaca, – ha sottolineato la Sgarbi – abbiamo ritagliato altri temi, tra loro collegati: “Il Ritorno alla Natura”, declinato nel senso della “Restituzione” alla “Natura”. E, ancora, il ritorno alle proprie origini, nel rapporto tra “Madri, Padri e Figli”, naturali e non. E, infine, il tema della “Intelligenza Artificiale”.

Ad anticipare l’ufficiale apertura del Festival – quest’anno affidata il 23 maggio all’incontro con il Premio Nobel Wole Soyinka, in dialogo con Stefano Salis, e al concerto omaggio di Ramin Bahrami a Giuseppe Verdi per i 210 anni dalla nascita – ci sarà una speciale anteprima che vedrà protagonista la città di Milano.

Dopo anni d’inseguimenti nel tentativo di averlo ospite, come dichiarato dalla stessa Sgarbi, venerdì 7 aprile il grande regista Quentin Tarantino sarà protagonista di un dialogo con Antonio Monda in occasione dell’uscita del nuovo libro “Cinema speculation” edito proprio da La nave di Teseo (Libreria Mondadori Duomo di Milano, ore 18.00, in collaborazione con La nave di Teseo e Librerie Mondadori).

Ma come detto le città e i comuni coinvolti saranno molti, non solo Milano, ancora una volta punto centrale all’interno del programma de La Milanesiana, con oltre 25 eventi in programma in diversi luoghi della città. In Lombardia ci saranno appuntamenti anche a Pavia, Sondrio, Bergamo, Treviglio, Seregno, Bormio e Livigno.

In Emilia-Romagna il Festival si terrà a Busseto, Bertinoro, Bagnacavallo, Longiano, Gatteo a Mare, San Mauro Pascoli e Cervia grazie alla collaborazione con Regione Emilia-Romagna e APT Regione Emilia-Romagna.

La Milanesiana arriverà anche in Piemonte, a Venaria Reale e Alessandria, nelle Marche, ad Ascoli Piceno, in Toscana a Firenze, in Veneto, ad Albarella, Vicenza e Bassano del Grappa e in Trentino – Alto Adige, a Merano.

Infine, quest’anno verranno consegnati i seguenti premi:

Premio Rosa d’oro della Milanesiana a Abdulrazak Gurnah

Premio SIAE / La Milanesiana a Zerocalcare

Premio Jean-Claude e Nicky Fasquelle / La Milanesiana a Joël Dicker

Premio Omaggio al Maestro / La Milanesiana a Quentin Tarantino e Fatih Akin

Scarica il programma della Milanesiana 2023

di Federico Arduini