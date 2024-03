Loredana Bertè ricoverata. Problemi acuti all’intestino, rinviato il concerto a Varese

Le condizioni di salute di Loredana Bertè sembrano migliorare, ma bisognerà attendere l’esito degli accertamenti, richiesti con urgenza, per tirare un sospiro di sollievo. Stando al comunicato dell’entourage dell’artista, la diva “resta ricoverata in osservazione in una clinica di Roma – dove si trova da lunedì sera, dopo l’improvviso dolore addominale – in attesa dei risultati degli esami”. Solo un anno fa, la cantante, 73 anni, era stata operata due volte proprio per problemi acuti all’intestino.

Il malore ha costretto Bertè a cancellare il concerto in programma dopodomani, venerdì 15 marzo, al Teatro di Varese – slittato al 10 maggio. Per ora, stando alle ultime informazioni, resta confermato il concerto di Torino, in programma per il 19 marzo.



Di Claudia Burgio