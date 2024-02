Morta a 98 anni Adele Zerilli, la madre di Bruce Springsteen

Bruce Springsteen ricorda la sua amata madre Adele Zerilli, di origini italiane – morta mercoledì – con un video in cui ballano insieme al ritmo di “In The Mood” di Glenn Miller

Bruce Springsteen che balla insieme alla sua amatissima madre Adele Zerilli – di origini italiane – al ritmo di “In The Mood” di Glenn Miller: è in questo modo che il celebre cantante ha voluto ricordare la madre, morta mercoledì 31 gennaio a 98 anni.

Nel testo si leggono la didascalia “Adele Springsteen 4 maggio 1925 – 31 gennaio 2024” e alcune parole della canzone di Springsteen “The Wish”, in cui parla della mamma: “Ricordo che la mattina mamma sentivo suonare la tua sveglia. Stavo a letto e ti ascoltavo mentre ti preparavi per andare al lavoro, il rumore del tuo beauty per il trucco sul lavandino”.

“Troveremo un piccolo rock ‘n roll bar, usciremo e balleremo”, scrive Bruce “The Boss” Springsteen.

di Filippo Messina