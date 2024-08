Morte di Matthew Perry, svolta nelle indagini. Diverse persone incriminate

C’è una svolta nelle indagini riguardanti la morte del celebre attore Matthew Perry, star della sitcom statunitense “Friends”. Perry – lo ricordiamo – è deceduto all’età di 54 anni per overdose nella sua villa di Los Angeles il 28 ottobre 2023. L’attore era in cura per la depressione e la ketamina era utilizzata, da anni, nei trattamenti per la depressione, l’ansia e il dolore. Ma non la quantità che aveva in corpo nel momento della morte.

La notizia è stata anticipata da un’esclusiva di TMZ che parlava di “diverse persone arrestate” per il caso Matthew Perry: “almeno un medico è stato arrestato” insieme a “spacciatori che avrebbero aiutato a procurare e consegnare la ketamina a Perry”.

Poche ore dopo, gli inquirenti hanno spiegato che sono state arrestate due persone (tra cui un medico) e, in totale, sono state incriminate cinque persone (tra cui un altro medico e uno degli assistenti di Matthew che, secondo le prime fonti, si sarebbe già dichiarato colpevole) con l’accusa di aver procurato la ketamina che ha poi causato la morte dell’attore.

Nei documenti depositati presso la corte federale in California, i pubblici ministeri hanno affermato che l’assistente dell’attore e un conoscente lavoravano in complicità con due dottori e uno spacciatore di droga per procurare migliaia di dollari di ketamina a Perry, che in passato aveva sofferto di dipendenza da sostanze stupefacenti.

“Gli imputati hanno approfittato dei problemi di dipendenza di Perry per arricchirsi. Sapevano che quello che stavano facendo era sbagliato”, le parole del magistrato Martin Estrada.

Gli arresti sarebbero arrivati dopo i ritrovamenti di alcuni “messaggi” all’interno di pc, smartphone e oggetti personali sequestrati in cui si discuteva dell’attore, della ketamina che avrebbero voluto acquistare, del prezzo e delle modalità di consegna.

di Filippo Messina