Morto Maurizio Costanzo, nel suo salotto casalinghe e ministri sullo stesso piano

E’ difficile dire in poche parole chi è stato Maurizio Costanzo. Sicuramente uno dei più grandi comunicatori dell’epoca moderna. Dalla radio alla tv, dalla carta stampata alla musica. Non avrebbe senso citare tutte le realtà con cui ha collaborato, perché sarebbe un elenco lunghissimo; così come i personaggi lanciati nel mondo della tv. Sono troppi gli ambiti in cui il giornalista si è distinto nella propria carriera. Ha lavorato fino all’ultimo, senza mai abbandonare veramente quello che è stato il suo format di maggior successo: il Maurizio Costanzo Show, il salotto degli italiani. La sua grande capacità è stata quella di mettere sullo stesso piano le persone comuni con i vip. Perché era la storia che contava, non il personaggio. Così capitava che sul palco del Teatro Parioli presentasse, con la stessa naturalezza, il presidente del Senato, l’amministratore delegato di una grande azienda e la casalinga di Voghera. Seduti l’uno a fianco all’altro.

Se ne è andato a 84 anni, non in un giorno come tanti ma in quello in cui ricade l’anniversario della guerra. Anche lui aveva combattuto la sua guerra, quella contro la mafia, portata avanti assieme all’amico Giovanni Falcone. Scampò all’attentato di via Fauro, solo grazie a un ritardo nella detonazione non ci furono vittime.

Anche dal punto di vista sentimentale la sua vita è stata piena di alti e bassi. Molte le donne affascinanti che si sono susseguite al suo fianco: Marta Flavi, Simona Izzo e tante altre ma solo l’ultima, Maria De Filippi, è quella che è riuscita a rubargli il cuore. La coppia ha anche adottato un bambino.