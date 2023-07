Musica italiana nel 2023: album e singoli più venduti (finora)

Come ogni anno, alla fine del primo semestre, si tirano le prime somme nel mondo della musica, andando a guardare ciò che si dice non menta mai: i numeri. Classifiche alla mano, grazie al lavoro quotidiano di Fimi (Federazione industria musicale italiana), la prima evidenza che balza all’occhio è lo straordinario risultato interno conseguito dalla musica nostrana, che domina ancora una volta le classifiche italiane lasciando ben poco spazio alle hit e agli artisti internazionali.

Lo scettro di album più venduto (fisico + download + streaming premium) del primo semestre 2023 se lo aggiudica Geolier con Il coraggio dei bambini – Atto II, seguito da Lazza con Sirio – già best seller del 2022 – e in terza posizione Marco Mengoni con Materia (Prisma). Unica donna in top 20 Elodie che si posiziona 15esima con il suo Ok.Respira. Potremmo dirci sorpresi dalla 17esima posizione, ma mentiremmo: The Dark Side Of The Moon. Il disco capolavoro dei Pink Floyd, nell’anno del 50esimo anniversario, conquista quindi un’ottima posizione, anche per il fatto di esser stabilmente al primo posto della classifica dei vinili più venduti, seguito al secondo posto da Rush! dei Maneskin e da Sirio di Lazza.

In linea con il trend avviato l’anno scorso, la classifica dei Singoli (download + streaming premium) ha un podio integralmente sanremese: svetta infatti al primo posto Cenere di Lazza, che ha sostato per 8 settimane in cima alla Top of The Music. Seguono rispettivamente al secondo e al terzo posto Due vite di Marco Mengoni e Supereroi di Mr.Rain.

di Federico Arduini