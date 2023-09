Lucca Summer Festival 2024, il primo annuncio è Rod Stewart

A solo pochi giorno dalla conclusione dell’edizione 2023, Lucca Summer Festival sgancia il primo grande nome per la già attesa edizione 2024. Ed è un grande, grandissimo nome: Rod Stewart!

Stewart si esibirà sul palco di Piazza Napoleone il prossimo 7 Luglio, nell’unica data italiana del suo tour, per regalare al pubblico del Lucca Summer Festival i grandi successi di un repertorio unico. “Sono davvero entusiasta di tornare a esibirmi davanti ai miei meravigliosi amici in Italia”- ha dichiarato Rod – “Vi regalerò tutti i miei grandi successi, e ovviamente ci saranno tante incredibili sorprese!”.

Nel corso della sua carriera cinquantennale, Sir Rod Stewart è stato lodato come il miglior cantante della sua generazione, ha scritto diverse canzoni che sono diventate standard moderni e ha cantato con i gruppi rock pionieristici come “The Jeff Beck Group” e “The Faces”, che rivaleggiavano con i Rolling Stones ai loro tempi. Ma ha anche avuto un enorme successo come artista solista e interprete dal vivo. Come cantante e cantautore, infatti,, i suoi successi includono brani del calibro di “Gasoline Alley“, “Every Picture Tells a Story“, “Mandolin Wind“, “You Wear It Well“, “The Killing of Georgie“, “Tonight’s the Night“, l’indelebile “Maggie May” e molti altri.

Per ulteriori informazioni, visitare RodStewart.com

di Federico Arduini