Roma caput mundi della disco

La cultura, si sa, è fatta di corsi e ricorsi storici. Un esempio è il boom della “italo-disco” nelle melodie contemporanee. Alla fine, per Rizza, «le belle melodie ritornano sempre, soprattutto in momenti di stasi creativa come quello vissuto oggi dalla musica». Colaizzi aggiunge però un altro tassello: «Noi italiani siamo sempre stati esterofili. Forse soltanto adesso ci stiamo accorgendo dell’immenso patrimonio culturale del passato per riportarlo nel presente. Ma non sarebbe stato meglio proteggerlo all’epoca? Non certo come un koala in estinzione: sarebbe bastato evitare un eccesso di esterofilia controproducente».

Di Raffaela Mercurio