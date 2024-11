SAE Insitute, tutti gli eventi della Milano Music Week

In occasione della Milano Music Week, SAE Institute presenta anche quest’anno il progetto Music Insiders per celebrare i luoghi della musica

a oltre 25 anni punto di riferimento a Milano e con una rete di oltre 20 campus in Europa, SAE Institute partecipa alla Milano Music Week con Music Insiders, un progetto che raccoglie tutte le attività promosse dall’Accademia. Il tema di quest’anno celebra i “luoghi della musica”, intesi sia come spazi fisici dedicati alla produzione, sia come dimensioni interiori della creatività e scenari virtuali come il metaverso. Obiettivo principale è offrire nuove prospettive sull’atto creativo che sta alla base della produzione musicale.

Un momento di particolare rilievo sarà il talk di sabato 23 novembre presso i Dazi di Triennale Milano, quartier generale della Milano Music Week. Qui SAE Institute esplorerà il futuro della musica nel metaverso, partendo dai risultati del progetto di ricerca PRIN “Musical Metaverse: an inclusive Extended Reality platform for networked musical interactions”, finanziato dal MUR e realizzato in collaborazione con l’Università di Trento, il Politecnico di Torino e il Conservatorio dell’Aquila. All’incontro interverranno Alessandra Micalizzi (SAE Institute Milano), Cristina Rottondi (Politecnico di Torino) e Luca Turchet (Università di Trento), con la moderazione del giornalista Damir Ivic.

Di seguito tutti gli eventi a partire da oggi:

21 Novembre 2024, ore 18:30 SAE Institute Milano – Dal vinile al Dolby Atmos con Elettroformati: l’evoluzione dello studio di mastering, in collaborazione con i partner Funky Junk, un excursus sull’evoluzione di Elettroformati, storico studio di mastering leader nella stampa del vinile

22 Novembre 2024, ore 16:30 SAE Institute Milano – In conversation with Renzo Rubino, talk con l’artista sul valore del “luogo” nell’attività musicale inteso come ambiente di ispirazione per la scrittura.

22 Novembre 2024, ore 17:00 SAE Institute Milano – Ascolto su misura: l’importanza degli In-Ear Monitor per gli artisti, talk sugli innovativi strumenti che possano rivoluzionare l’esperienza della performance dal vivo e allo stesso tempo, essere un elemento estetico che contribuisce all’immagine dell’artista,

23 Novembre 2024, ore 11:15 – DAZI MILANO – Digital World and Music Experience: abitare il metaverso con la musica. Sebbene siano evidenti i risultati positivi di tale sinergia, che direttrici prenderà il futuro? Rispondono SAE Institute Milano, il Politecnico di Torino e il conservatorio de L’Aquila con la moderazione di Damir Ivic