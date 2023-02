Salmo a Sanremo, trionfo della “rivoluzione inclusiva” di Amadeus

L’esibizione di Salmo a Sanremo, sul palco della Costa Smeralda, è l’emblema del miracolo di Amadeus. La quadratura di un cerchio, che in pochi potevano immaginare solo due anni fa

“Se hai talento nel canto, non ci andare a Sanremo”, cantato a Sanremo. Passata sottotraccia tra le tante cose belle e piccanti della prima serata, l’esibizione di Salmo sul palco galleggiante della Costa Smeralda è l’emblema del miracolo di Amadeus. La quadratura di un cerchio che in pochi potevano immaginare solo due anni fa.

Sotto la direzione artistica di Amedeo Umberto Sebastiani, il Festival della canzone italiana è letteralmente rinato. Piaccia o meno, in particolare le ultime edizioni sono una grande lezione di comunicazione e marketing. Inclusive per davvero come dimostra il clamoroso 62,4% di share della prima serata, un dato che non si vedeva dal 1995.

La grande conquista degli organizzatori è aver riportato la passione per Sanremo tra i giovani e i giovanissimi, negli ultimi anni molto distanti dal Festival. Motore di questa rinascita è stata proprio l’inclusività: dagli artisti in gara, agli ospiti provenienti da mondi diversi (vedi il calcio con l’indimenticabile duetto Mihajlović-Ibrahimović), alla scelta di portare sul palco dell’Ariston tematiche più vicine alle nuove generazioni. Anche qui, che piaccia o meno.

Il Festival è tornato ad essere un evento nazional popolare, perché Amadeus e la sua squadra hanno avuto il coraggio e l’intelligenza di adattare Sanremo all’evoluzione dei tempi. Senza stravolgere la tradizione, anzi portandola nella società contemporanea: complessa, diversificata, a tratti divisiva, ma sicuramente ricca di contenuti.

Ha partecipato persino Salmo a Sanremo, anche se in collegamento a bordo della crociera Costa Smeralda. Lui che, per usare un eufemismo, non ha mai mostrato particolare simpatia per il Festival. Rompendo con tradizioni perbeniste e ipocrite, il rapper sardo non ha dovuto celare la reputazione che ha dell’appuntamento canoro.

Anzi, prima di tuffarsi nell’acqua e dire addio al microfono, si è esibito in Russell Crowe, un pilastro della sua produzione, con l’iconica citazione: “Se hai talento nel canto, non ci andare a Sanremo“. Dare voce a chi odia Sanremo, durante Sanremo, a proposito di articolo 21 della Costituzione. La rivoluzione inclusiva di Amadeus ora è perfetta.

Di Giovanni Palmisano