Simona Ventura riceve la proposta di matrimonio in diretta tv

Durante la trasmissione “Ballando con le stelle” Giovanni Terzi ha chiesto a Simona di Ventura di sposarlo. La vicinanza di Bettarini, Lucarelli “È cringe”

Una romantica proposta di matrimonio ha colto di sorpresa, sabato sera in diretta, la trasmissione “Ballando con le stelle”. Giovanni Terzi ha infatti chiesto a Simona Ventura di sposarlo: “Volevo proprio in questo luogo dire una cosa a Simona che è la donna della mia vita, che è la donna che mi ha cambiato completamente la vita, me l’ha cambiata accogliendo anche tutti i miei difetti…”.

A quanto pare c’è già la data in cui i due dovrebbero convolare a nozze: il 6 luglio. In studio tanta emozione, tra cui la commozione di Milly Carlucci, tranne per Selvaggia Lucarelli che ha definito la scena “cringe”.

Non è mancato invece il supporto dell’ex marito della Ventura, Stefano Bettarini, col quale la donna ha avuto due figli, Niccolò e Giacomo. L’ex calciatore ha infatti commentato in diretta il momento, postando una storia sul suo profilo Instagram con scritto “W l’amore”, mentre inquadrava la televisione sintonizzata su Rai1.