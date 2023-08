Taylor Swift annuncia “1989 (Taylor’s Version)”

Che questo sia l’anno di Taylor Swift pare ormai evidente. Mentre prosegue il tour infinito che sta per farle centrare il record storico d’incassi (superando il miliardo e mezzo del tour d’addio di Elton John), Taylor ha annunciato a sorpresa durante una tappa del suo “Eras Tour” a Los Angeles l’uscita della sua versione “1989 (Taylor’s Version)”. Questa attesa riedizione vedrà la luce il prossimo venerdì 27 ottobre ed è già possibile preordinare le diverse versioni dell’album, tra cui CD, cassetta, vinile e CD deluxe. Queste versioni saranno disponibili in un’ampia gamma di colori, come già avvenuto per i dischi passati.

Le parole della Swift durante l’annuncio: “Sorpresa!!! 1989 (Taylor’s Version) sta per arrivare! Questo album ha cambiato la mia vita in innumerevoli modi e mi riempie di gioia annunciare che la mia versione di “1989” uscirà il 27 ottobre. Ad essere del tutto onesti, questa è la mia ri-registrazione preferita che abbia mai fatto perché le 5 tracce di From The Vault sono pazzesche. Non riesco a credere che siano state lasciate indietro. Ma non per molto!”.

L’album, inizialmente lanciato nel 2014 e certificato disco di platino in Italia, ha al suo interno successi come “Shake It Off” e “Blank Space”, entrambi premiati con il disco di platino, e “We Are Never Ever Getting Back Together”, che ha ottenuto il disco d’oro.

Taylor arriverà nel nostro Paese con il suo “Eras Tour” in 2 date previste il 13 e 14 luglio 2024 presso lo stadio di San Siro a Milano, sold out lo stesso giorno di messa in vendita dei biglietti.

di Federico Arduini