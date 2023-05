“The show must go on” è sempre giusto?

È polemica per il concerto di Bruce Springsteen che si terrà questa sera a Ferrara, a pochi chilometri dalle zone colpite dall’alluvione in Emilia -Romagna

Di certo è giusto domandarsi se sia opportuno che la musica non si fermi. Davanti alla terribile alluvione che ha coinvolto l’Emilia Romagna, sicuramente stride che a pochi chilometri dalle città sommerse si svolga un enorme concerto. Parliamo naturalmente di Springsteen a Ferrara. Si dice “The show must go on”, non sempre è vero e non sempre è giusto.

Esiste però anche un tema pratico, in questo caso: le circa 50mila persone previste per il live a Ferrara sono già arrivate. Cancellare un evento di questa portata, così a ridosso, può significare creare il caos. Anche perché si tratta di persone che arrivano non solo dall’Italia, ma anche dall’estero. Sicuramente sarebbe stato più rispettoso, delle vittime, cancellarlo. Ma a livello pratico, significava mandare in tilt una organizzazione già molto complessa visto che parliamo di una città che ha poco più di 130mila abitanti. In cui si è riversata una marea umana.

Tra l’altro, per tutti quelli già arrivati, muoversi di nuovo, visto quello che sta accadendo ai trasporti, non è semplicissimo. Così se non altro si guadagna tempo. Lasciamo stare il tema economico, che davanti alle tragedie poco c’entra. E speriamo, ma sicuramente sarà così, che Springsteen dal palco si ricordi di quello che sta avvenendo a pochi chilometri di distanza.

Di Annalisa Grandi