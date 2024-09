Venezia81, day4: la bellezza del cinema di Amelio, l’arrivo di Clooney e Pitt

Il cinema come non lo abbiamo mai visto. Questo è quello che riesce a regalare la Mostra del Cinema di Venezia, giunta alla sua 81ma edizione, che continua a donare grandi emozioni. Se dovessimo scegliere una parola per definire la quarta giornata, sarebbe senza dubbio passione. Passione nel cimentarsi in un lavoro artistico come quello del regista e dell’attore e, ancora, passione per aver lasciato impronte indelebili nel cuore di un cast o nella storia del cinema. Quest’ultimo passo è quello che è riuscito a fare Giuseppe Tornatore con il suo storico film “Nuovo Cinema Paradiso”, presente a Venezia 81 per consegnare il premio Bresson al regista Marco Bellocchio. Tornatore ha lasciato alla stampa alcune dichiarazioni sul suo intramontabile film: “È un film che mi sorprende sempre – racconta – a distanza di quasi 40 anni mi trovo ancora a rispondere a domande di quel film, dopo tanti decenni la gente mi chiede ancora di ‘Nuovo Cinema Paradiso'”, poi il ricordo del caro amico, nonché direttore d’orchestra, Ennio Morricone, e infine il suo pensiero su Venezia 81: “La storia del cinema italiano è ricamata a doppio filo con la Mostra del Cinema di Venezia – spiega – non si può conoscere il cinema italiano senza conoscere questa Mostra e viceversa. – E aggiunge – “dal punto di vista creativo, credo che il cinema italiano stia affrontando una stagione ricca di energie”.



Una dichiarazione che fa pensare senza dubbio all’ultimo lavoro “Campo di battaglia” del regista Gianni Amelio, in corsa per l’ambita statuetta. Ieri il red carpet ha visto sfilare l’intero cast, con Alessandro Borghi, Gabriel Montesi e Federica Rosellini, insieme ad Amelio che ha aperto le braccia davanti ai fotografi estasiati. Un entusiasmo sottolineato in conferenza stampa anche dallo stesso Alessandro Borghi: “Non ho mai conosciuto nessuno come Gianni Amelio da quando faccio questo lavoro – ha dichiarato -. Lui è stato la benzina di tutto il processo creativo, il film è figlio di questa improvvisazione emotiva che è stata guidata dall’entusiasmo incredibile di quest’uomo, che mi ha fatto ricordare la bellezza del cinema e di un modo di fare cinema che io non vedo più tanto in giro”. Poi, la commozione di Gabriel Montesi. Così, tutta la stima e il grande lavoro di crescita professionale vissuto dall’intero cast è arrivato dritto ai presenti in sala stampa, riuscendo a sentire più da vicino la meravigliosa arte del fare cinema.



Passando invece agli arrivi pomeridiani, nello splendido Hotel Excelsior, tra i vip catturati anche dalle nostre telecamere, ci sono la supermodella Emily Ratajkowski, Victoria De Angelis dei Måneskin, la neo iridata Paola Egonu. Star che abbiamo poi visto sfilare sul red carpet, tra gli altri anche Gianmarco Tamberi.



Oggi un’altra giornata a Venezia 81 si appresta ad essere indimenticabile: grande attesa per la conferenza stampa di “Wolfs – Lupi solitari”, film fuori concorso di Brad Pitt e George Clooney, che dopo 16 anni tornano insieme come coprotagonisti e coproduttori del film, alla regia Jon Watts.



Di Claudia Burgio