La Ragione, i soci finanziatori del quotidiano, noi tutti abbiamo pensato che l’esperienza del giornale – luogo ideale di incontro fra sensibilità e idee diverse offerte al lettore in edicola e online – dovesse svilupparsi in incontri fisici con persone dalle esperienze di grande valore, le più diverse fra di loro.

Il primo dei nostri appuntamenti con “Voci e storie a Porto Cervo“ sarà, dunque, mercoledì prossimo, all’ora dell’aperitivo, e vedrà protagonisti Filippo Magnini e Giorgia Palmas.

Lui, due volte campione del mondo dei 100 m stile libero, uno dei più forti nuotatori italiani di sempre e fra i simboli del movimento che ha trasformato il nostro Paese da comparsa a protagonista assoluto del nuoto mondiale. Al suo fianco, la show girl sposata nello scorso mese di maggio, uno dei volti più noti d’Italia.

Lei, sarda in terra di Sardegna, per un incontro sui temi dello sport, della carriera, dei sacrifici dietro le vittorie, i lustrini e le paillettes. Ancora, la bellezza e la difficoltà di essere una coppia sempre sotto i riflettori.

“Voci e storie a Porto Cervo” continuerà l’8 di agosto con Giorgia Surina, mentre il 16 i protagonisti saranno Davide Giacalone e Andrea Pamparana. Il 20 ci raggiungerà Mario Giordano e il 22 Michela Proietti autrice del fortunatissimo “La Milanese”.

Avremo tempo di tornare su ogni singolo incontro, oggi ci teniamo a sottolineare che “Voci e storie a Porto Cervo“ è un ciclo di eventi totalmente gratuito, offerto ai lettori de La Ragione e a tutti i nostri amici.

Al termine di ogni faccia a faccia, condotto da chi scrive, sarete invitati all’aperitivo firmato dalle bollicine più belle d’Italia, quelle di Ferrari Trento – Gruppo Lunelli, le bottiglie delle cerimonie di premiazione del Mondiale di Formula1. A seguirci, l’agenzia di stampa Adnkronos.

L’Hotel Delle Rose si trova ad Abbiadori, a un passo da Porto Cervo, immerso nella quiete delle colline che danno sull’interno della Costa Smeralda.

Per qualsiasi informazione, per raggiungerci e partecipare a “Voci e Storie a Porto Cervo”, incontrare i protagonisti della kermesse, non esitate a scriverci all’indirizzo e-mail info@laragione.eu

Sarà un piacere trovarsi tutti insieme e vi vogliamo con noi!

Di Fulvio Giuliani