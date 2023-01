Quelli che… ma Zelensky a Sanremo

«Creda a me, non creda a nulla». L’Italia, in occasione della guerra d’invasione russa in Ucraina, si sta comportando (sin dall’inizio) con razionalità e coerenza, tenendo fermo un principio cardine della democrazia: la sovranità territoriale di uno Stato è inviolabile e un esercito straniero non può sconfinarvi a suo piacimento. Per questo, osservando il crescere nel nostro Paese del dibattito sulla presenza (virtuale) al Festival di Sanremo del presidente ucraino Zelensky, colpisce il talk da avanspettacolo – anche in senso letterale, poiché si tiene diverse settimane prima dello show – che ne è scaturito. Con tanto di Controfestival annunciato dai contrari alla guerra (chi per principio non lo è?) ma soprattutto all’invio di armi all’Ucraina: questione meno ideale e assai più concreta, perché riguarda la realtà dell’invasione russa e il diritto a difendersi di Kiev e dell’intero popolo ucraino.