Addio a Luisito Suarez, leggenda dell’Inter

Qualità e vittorie con l’Inter del Mago Herrera, che fu capace di riuscire a mettere da parte Angelillo e di dire di no a Gigi Riva per non oscurare la stella di Giacinto Facchetti ma anche assolutamente ferreo, definitivo sull’esigenza di portare Suarez a Milano. Costò 300 milioni di lire, il Barcellona, che già allora maturò l’abitudine di avere i migliori e poi lasciarli andare via (lo ha ripetuto con Maradona, Ronaldo, Messi) con quei soldi costruì l’attuale Camp Nou.