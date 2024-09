Addio a Totò Schillaci

È morto Totò Schillaci. Il bomber, 59 anni, che da tempo lottava con un tumore, era ricoverato nel reparto di Pneumologia dell’Ospedale Civico di Palermo dal 7 settembre quando le sue condizioni di salute erano peggiorate. Nei giorni le sue condizioni si erano stabilizzate ma ieri il bollettino medico dell’ospedale aveva comunicato un peggioramento.

Schillaci, che negli anni Novanta, con la maglia della Nazionale, aveva fatto sognare gli italiani nelle sue “Notti magiche”, era nato e cresciuto calcisticamente nelle file del Messina ma nella sua carriera aveva anche vestito le maglie di Juventus e Inter, prima di concludere la carriera in Giappone, al Jubilo Iwata. Fu di fatto uno dei pionieri dell’approdo dei calciatori italiani all’estero. Ma è proprio con la Nazionale che divenne leggenda, quel 9 giugno contro l’Austria, quei 4 minuti per segnare una carriera e rimanere però sé stessi, nonostante l’onda irrefrenabile d’affetto: “Lasciatemi essere quello che sono, Salvatore Schillaci, né la reincarnazione di Paolo Rossi né quella di Garibaldi, anche se credo di aver unito con i miei gol anche l’Italia delle leghe e non sono neppure un campione”

Immediato alla notizia della scomparsa di Totò il ricordo del Palermo che attraverso una nota ha pubblicato un messaggio di cordoglio alla famiglia:

“Il Palermo, con il presidente Dario Mirri e tutta la famiglia City Football Group, esprime il proprio grande cordoglio per la prematura scomparsa di Salvatore Schillaci e si stringe al dolore della famiglia di Francesco Di Mariano. Protagonista assoluto delle ‘Notti Magiche’ di Italia ’90, Totò ha scritto con i suoi gol pagine indelebili della storia del calcio, regalando pura gioia ai palermitani in tutto il mondo”

“Con la prematura scomparsa di Totò Schillaci, la città piange la perdita del calciatore palermitano più rappresentativo della storia a livello mondiale. Una popolarità che, però, non ha mai cambiato Schillaci, il quale ha sempre mantenuto un animo gentile, umile e disponibile. Per l’Italia gli occhi e i gol di Schillaci hanno rappresentato il simbolo delle notti magiche dei Mondiali del ‘90, ma per Palermo hanno significato molto di più, l’esempio di riscatto di un figlio di questa città che stava attraversando anni difficili. Per queste ragioni e di concerto con i familiari, l’amministrazione comunale, per rendere il giusto tributo a Schillaci, ha voluto mettere a disposizione lo Stadio Barbera per l’allestimento della camera ardente e ringrazio il Palermo Football Club per la disponibilità e lo spirito di collaborazione dimostrati. Ai familiari di Totò Schillaci rivolgo il mio cordoglio e la mia vicinanza in questo momento di profondo dolore”. Così il sindaco di Palermo Roberto Lagall

di Federico Arduini