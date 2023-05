Ancelotti furioso: “Non voglio parlare di calcio”

Carlo Ancelotti, ct del Real Madrid, è andato su tutte le furie dopo l’ennesimo, ingiustificabile, episodio di razzismo nel calcio.

Il protagonista è stato questa volta il calciatore Vinicius, definito ripetutamente “scimmia” in campo nel match Valencia-Real Madrid.

Nel post partita, una giornalista ha provato a fargli delle domande sul match ma Ancelotti si è mostrato irremovibile: “Non voglio parlare di calcio voglio parlare di quello che è successo, penso sia più importante della nostra sconfitta”, ha dichiarato Ancelotti visibilmente scosso. “Quello che è successo oggi non dovrebbe succedere. C’è qualcosa che non va in questo campionato”.

Alla domanda della giornalista su cosa accadrà dopo questo vergognoso episodio, il tecnico dei Blancos ha risposto secco: “Niente. Non succederà nulla. È già successo molte altre volte in molti stadi e non è mai accaduto nulla”.