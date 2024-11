L’Italia vince la Billie Jean King Cup

È il potere del fattore J. Mica solo Jannik, appunto, ma anche Jasmine. Lo stato di delirio collettivo del tennis italiano, in attesa dell’esordio del numero uno al mondo di domani contro l’Argentina, è confermato dal grande successo della nazionale femminile che vince la Billie Jean King Cup, battendo 2-0 in finale la Slovacchia, a undici anni dall’ultimo successo, centrato a Cagliari. Un successo, un dominio: prima, il successo di Lucia Bronzetti, poi Jas Paolini che ha travolto la Sramkova, presa letteralmente a pallate, lo stesso trattamento che Sinner ha riservato all’australiano De Minaur nella finale di Coppa Davis dello scorso anno.

Per Jas, si tratta di una cavalcata iniziata esattamente lo scorso anno, nella finale perduta con il Canada. È stato lo switch, il cambio di marcia della Paolini, che praticamente non si è più fermata: un Master 1000 vinto, due finali nei tornei del Grand Slam, la medaglia d’oro olimpica in doppio assieme a Sara Errani, la quarta posizione mondiale nel ranking Wta e ora il trionfo di squadra, da leader assoluta, nella Billie Jean King Cup.

Una campionessa, Jasmine, destinata a chissà cosa ancora nel suo percorso, portandosi dietro una nazionale certo non forte quanto quella maschile, ma sempre competitiva. Ma vanno segnalate anche Bronzetti, Cocciaretto e ovviamente l’highlander della racchetta, Sara Errani, a quasi 40 anni tornata a livelli di assoluta eccellenza nel doppio e anche a buone prestazioni in singolare. Sembra incredibile, ma l’Italia sembra la versione 2.0 degli Stati Uniti dei bei tempi che dominavano nel maschile e nel femminile.

di Nicola Sellitti