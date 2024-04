Bologna, l’abbraccio commovente tra il calciatore Orsolini e la nonna

Il bello del calcio spesso si vede non durante i 90 minuti di gioco. È il caso di Riccardo Orsolini che ieri, alla fine della partita Bologna-Udinese ha portato in campo sua nonna

Il bello del calcio (la parte sana di questo sport) spesso si vede non durante i 90 minuti di gioco. È il caso di Riccardo Orsolini – calciatore del Bologna – che ieri, alla fine della partita Bologna-Udinese (terminata con il risultato di 1-1) ha portato in campo sua nonna. I due hanno camminato sul prato mano nella mano, per poi abbracciarsi commuovendosi e facendo commuovere tutte le persone sugli spalti che hanno assistito a questa meravigliosa scena e dalle quali è partito un grande applauso.

di Filippo Messina

Credits video: magliofili