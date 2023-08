Calcio femminile in Italia. Anno zero

Le calciatrici azzurre, dopo la brutta eliminazione dal Mondiale arrivata al 92º contro il Sudafrica – in una partita largamente alla portata delle Azzurre – hanno pubblicato una lettera aperta di accuse che è un compendio di difetti italici. Le nazionali lamentano un sostanziale abbandono, indicandolo come causa o almeno concausa della figuraccia iridata.

Non abbiamo seguito abbastanza il torneo delle nostre rappresentanti per poter esprimere un giudizio compiuto in tal senso: maggiore attenzione le avrebbe fatte giocar meglio? Possibile, ma non scontato. Il discorso è molto più ampio. In generale, amareggia che come dopo tanto parlare di calcio femminile e Nazionale, di facile propaganda di un’idea di parità o almeno equiparazione (lontanissima nei fatti), alla prova della realtà le ragazze siano state abbandonate a loro stesse. Non solo dai vertici della Federazione italiana giuoco calcio – incredibilmente e colpevolmente assenti dal Mondiale in corso in Australia e Nuova Zelanda – ma anche dalla stampa e da tutti quei commentatori e influencer che si erano precipitati a lodare l’impetuosa crescita del calcio femminile, tranne dimenticarlo appena passata la “moda”.

Poi, c’è l’amara verità della crescita e dimensione di un movimento che è quello che è. Se si vuole un progetto a lunga scadenza, è necessario innanzitutto dire la verità e avviare un lavoro serio, certosino e approfondito che parta dalle bambine e giovanissime. Non da qualche articolo mirato, post a effetto o dichiarazione roboante e poi vada come vada.

Per fare del calcio femminile in Italia un movimento anche solo lontanamente paragonabile a quella degli Usa, Svezia o degli altri Paesi leader bisogna creare una base, smetterla di coltivare ridicoli orticelli personali e l’eterna arte italiana dello scaricabarile. Uno dei pochi aspetti in cui non c’è mai alcuna differenza fra i sessi. Hanno perso tutti in questo flop mondiale: una Federcalcio come scritto assente in modo vergognoso, una ormai ex Ct pronta a criticare pesantemente il gruppo un minuto dopo la sconfitta fatale, le giocatrici incapaci di uno straccio di mea culpa (l’equazione disinteresse=sconfitta è troppo povera), la stampa disattenta e il pubblico non pervenuto.

Crescere è impegnativo, difficile, faticoso. Il calcio femminile italiano ha dato pessima prova di sé – degno compare di quello maschile capace di due Mondiali mancati di seguito – innestando la marcia indietro nella macchina del tempo. Non si ripartirà da zero, ma quasi, speriamo almeno senza parole poggiate sul nulla.

Di Fulvio Giuliani