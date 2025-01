Champions League, i sorteggi dei playoff. Chi incontrano Atalanta, Milan e Juventus

Terminato il girone unico – stile campionato – della “nuova” Champions League, si entra ora nella fase a eliminazione diretta per 24 squadre. I sorteggi dei playoff: ecco le avversarie – dei sedicesimi di finale – di Atalanta, Milan e Juventus

Le prime 8 squadre in classifica (tra cui l’Inter, arrivata quarta in classifica a quota 19 punti, 2 in meno della capolista Liverpool) – lo ricordiamo – si sono qualificate direttamente agli ottavi di finale. I club arrivati dal 9° al 24° posto (tra cui Atalanta [nona], Milan [tredicesimo], Juventus [ventesima]) devono giocare gli spareggi. Infine, le ultime 12 squadre sono state invece eliminate nella “prima fase” della competizione (tra cui il Bologna, ventottesimo).

A Nyon (Svizzera) sono andati in scena i sorteggi dei playoff.

Di seguito, i match dei sedicesimi di finale:

Bruges- ATALANTA

​Sporting-Borussia Dortmund

​Manchester City-Real Madrid

​Celtic-Bayern Monaco

​ JUVENTUS -Psv

-Psv ​Feyenoord- MILAN

​Brest-Psg

​Monaco-Benfica

Quando si giocano le partite dei playoff

I match di andata si giocheranno martedì 11 e mercoledì 12 febbraio.

I match di ritorno si giocheranno martedì 18 e mercoledì 19 febbraio.

di Filippo Messina