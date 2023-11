Djokovic è troppo. Per ora

Una lezione di 90 minuti da mandare a memoria, senza neppure la pausa caffè. Il docente Nole si è messo alla cattedra in versione Socrate: per Jannik, come ieri per Carlos Alcaraz, c’è solo da prendere appunti e aspettare il proprio turno, che comunque arriverà quando il cannibale serbo avrà deciso di smettere di inseguire titoli e record. Era prevedibile questo epilogo, conoscendo il carattere di Djokovic. La domenica è il suo giorno, nelle finali diventa ancora più aggressivo, famelico, alla ricerca compiuta delle righe e dell’anima dell’avversario. E’ accaduto anche a Torino, nonostante il pubblico, nonostante il Sinner del secondo set che ha provato a cambiare spartito, rivedere il piano gara, tra palle corte e gioco a rete. E questo perché il livello espresso dal serbo è stato davvero troppo alto per Sinner. Lo sarebbe stato con ogni probabilità anche con la versione deluxe dell’italiano, quella mostrata qualche giorno fa proprio contro Nole, mentre oggi era poco centrato e lento, soprattutto nel primo set. Ma oggi in finale c’era un altro Djokovic, quello con cui scendere a patti è estremamente complesso.