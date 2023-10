Euro 2032 in Italia e Turchia

È ufficiale: Italia e Turchia ospiteranno il campionato europeo di calcio 2032. Ad annunciarlo, il presidente Uefa Aleksander Ceferin. Nel 2026 verrà scelta la sede della partita inaugurale e quella della finale, oltre alle città in cui si giocherà Euro 2032. Stando alle prime ipotesi, saranno cinque città italiane e cinque turche, anche se non è esclusa la possibilità che il numero possa salire a sei. Per ora tra le candidature: Roma, Milano, Torino (Stadium), Napoli, Genova, Bari, Bologna, Firenze, Verona e Cagliari, con Palermo nella posizione di alternativa numero 1.

“Gli Europei 2032 assegnati anche all’Italia rappresentano una grande opportunità che dovrà generare eredità positive ben prima di quell’appuntamento e non solo nelle città che saranno direttamente coinvolte nell’evento. In un mondo che cambia cambia velocemente, è importante lavorare sodo e in modo costruttivo per il calcio di oggi, che deve porsi l’obiettivo, concreto e non rinviabile, di migliorare le infrastrutture, il modello di gestione e le modalità di relazione con appassionati e tifosi, a partire dalle giovani generazioni”, ha dichiarato il ministro dello Sport, Andrea Abodi.

Per gli Euro 2028, invece, collaborazione storica tra Regno Unito e Irlanda. A Dublino si giocherà la partita inaugurale mentre a Wembley si svolgerà la finale.