F1, GP Usa: è doppietta Ferrari con Leclerc sul podio al primo posto, seguito da Sainz

Lo sceriffo Leclerc nella magnifica doppietta Ferrari. La Rossa domina anche in modo inaspettato il Gp degli Stati Uniti sulla pista di Austin, Texas, che forse presenta il circuito più spettacolare del Circus, con la Snake, la curva a forma di serpente, che ha regalato duelli incendiari in tutta la gara. È la seconda volta in stagione (la prima in Australia, dove ha vinto Sainz) che Maranello piazza i piloti davanti a tutti, mentre Leclerc è all’ottavo successo in carriera e alla terza vittoria stagionale dopo Montecarlo e Monza. Partito quarto, Charles è stato abilissimo ad approfittare al via del duello Verstappen- Norris e si è infilato, mettendosi in testa e dettando poi un passo inaccessibile per le avversarie, complice una gestione migliore delle gomme. La Rossa non distrugge gli pneumatici, la prova è il secondo posto di Sainz (la Ferrari non c’entrava la doppietta negli Usa dal 2006..) che si è tenuto dietro sia Verstappen che Norris, che a loro volta hanno regalato uno spettacolo meraviglioso a fine gara con una master class di difesa di Max. Un duello a colpi di sorpassi che ha portato l’olandese sul podio per la squalifica di Norris, andato per tre volte con le quattro ruote oltre i cordoli.



La Ferrari Insomma cresce. Gli aggiornamenti funzionano, sono alle spalle anche le scaramucce tra i piloti di ieri nella Sprint Race vinta da Verstappen, dove si era visto il potenziale del Cavallino, che al momento è la macchina migliore nel rapporto velocità e gestione delle gomme ed è ora ad appena 18 punti dal secondo posto nel Mondiale Costruttori, occupato da Reddito Bull, con McLaren lontano, ma non lontanissima a sei gare dal termine.



Di Marco Carta