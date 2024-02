Formula 1, presentata la nuova Ferrari SF-24

L’attesa è finita: è stata presentata oggi a Maranello la nuova Ferrari SF-24! La monoposto con cui Charles Leclerc e Carlos Sainz affronteranno il Mondiale di Formula 1

Innanzitutto partiamo dal nome, SF-24: le prime due lettere stanno per Scuderia Ferrari e i numeri per l’anno.

La nuova Ferrari cambia look: reitrodotto il colore bianco, il nero meno presente; ad accompagnare il tradizionale colore rosso – che cambia di tonalità rispetto la scorsa stagione – sono le strisce bianche e gialle lungo la carrozzeria.

Grande ambizione per Charles Leclerc, che dichiara: “La macchina mi piace molto, compresi i dettagli in bianco e giallo della carrozzeria. Ma quello che mi interessa di più sono le prestazioni perché è in pista che ci si gioca tutto. La SF-24 promette di essere meno sensibile e più guidabile e direi che per noi piloti è proprio quello che serve per poter fare bene. Mi aspetto un passo avanti sotto molti aspetti e da quello che ho potuto capire al simulatore credo che siamo dove vogliamo essere. In questa stagione l’obiettivo è essere sempre davanti: voglio ripagare con tante belle gare i nostri tifosi e tornare a dedicare loro delle vittorie”.

Carlos Sainz, che a fine stagione lascerà la Ferrari e sarà sostituito da Hamilton: “Quando ho visto la SF-24 per la prima volta avrei voluto salirci sopra e accendere il motore… Non vedo l’ora di guidarla in pista per verificare che, come ci dice il simulatore, questa vettura sia il passo avanti che tutti desideriamo. L’obiettivo è avere una monoposto più guidabile e quindi costante sul passo gara, che sono i requisiti di base per poter lottare per la vittoria. Abbiamo dato il massimo per fornire indicazioni precise ai tecnici e sono sicuro che gli ingegneri che lavorano a Maranello avranno assecondato le nostre esigenze. Vogliamo dare qualcosa per cui esaltarsi ai tifosi che ci hanno sostenuto anche nei momenti più difficili della scorsa stagione”.

La presentazione è iniziata con una celebre citazione di Enzo Ferrari: “La vittoria più grande è quella che devi ancora conseguire”. Che sia di buon auspicio.

di Filippo Messina