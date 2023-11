Il futuro è ora

Se la celebrazione della sconfitta con Nole non porterà sollievo a Sinner, resta il dato degli ascolti televisivi della finale Atp Finals: cinque milioni di telespettatori e share al 30%, con la Rai che si sfrega le mani : la finale di Wimbledon 2021, andata in chiaro su Tv8, aveva attirato tre milioni di spettatori. Senza contare il Palasport di Torino pieno come un uovo e ribollente di un tifo più da stadio di calcio che da tennis (ma questo è un danno prodotto dall’iper-calciofilia acuta che ci si porta dietro da sempre). Al momento Jannik è il volto dello sport italiano e gli sponsor se lo contenderanno ancora di più dopo che ha sfiorato gli ascolti delle partite della Nazionale italiana di calcio. È entrato al tal punto nella testa di tutti che Luciano Spalletti, parlando della doppietta di Federico Chiesa alla Macedonia del Nord, lo ha definito «il nostro Sinner».

E ora sempre sulla Rai arriva la Coppa Davis, che Sinner ha respinto in qualche occasione di troppo privilegiando il lavoro volto a migliorare ulteriormente la sua tecnica. Gli è stato condonato tutto, ma è un elemento che va ricordato. A Malaga si chiude la stagione, che poi ripartirà a inizio gennaio dalla trasferta australiana. Per Yannik saranno continui banchi di prova, alla ricerca delle recenti conferme. Da agosto in poi, dal trionfo (il primo) nel Master 1000 di Toronto, Sinner è infatti salito di almeno un paio di livelli e in questo momento appare addirittura più vicino (o meno lontano) a Djokovic rispetto ad Alcaraz , che però ha sfilato al serbo lo scettro di Wimbledon.