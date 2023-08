La folla urla “Shakira” e Piqué si infastidisce

Gerard Piqué – ex difensore del Barcellona – si infastidisce quando, nella discoteca Fizt di Madrid, la folla inizia a urlare “Shakira”

Sarebbe dovuta essere una serata di festa per Gerard Piqué – ex difensore del Barcellona – quando, nella discoteca Fizt di Madrid, era pronto a festeggiare la fine della Kings League insieme a colleghi e amici. E invece, all’improvviso, un gruppo di persone presenti nel locale ha iniziato a ripetere ad alta voce più volte “Shakira, Shakira”, il nome della cantante colombiana con la quale Piqué ha avuto una relazione lunga dieci anni e due figli.

Piqué, decisamente infastidito per la situazione, dopo aver chiesto di fare silenzio, stizzito ha detto: “Cosa c’è che non va? Io sono campione del mondo e voi non siete nessuno”.

Subito dopo ci si è messo pure Iker Casillas, ex portiere del Real Madrid, che ha chiesto al dj la canzone “Waka Waka” – inno dei Mondiali del Sudafrica del 2010 vinti dalla Spagna – cantata proprio da Shakira.

