Shakira e Piqué si fanno la guerra cafona ma così colpiscono i loro figli

Lo spettacolo che stanno dando in questi giorni Shakira e Piqué è una prassi comune tra certe coppie famose ormai incapaci di tenere per sé il proprio intimo. Una guerra cafona specchio dei nostri tempi, dove tutti escono perdenti e a pagarne le conseguenze sono soprattutto i figli

E’ un fatto ormai noto che nelle classifiche che misurano la felicità delle persone, la Colombia si aggiudichi sempre le prime posizioni ma quello che si sa meno è che i colombiani sono anche tra i più permalosi. Scherzateci pure assieme, ma senza esagerare perché la loro vendetta, prima o poi, arriverà. Meglio ancora se servita su un piatto freddo.

Ed è quello che sta facendo ora la bella Shakira, di cui si parla oltremodo da giorni dopo l’uscita del suo ultimo disco in cui spicca una canzone piena di frecciatine verso il suo ex, il calciatore Gerard Piquè.

Quest’ultimo appare sereno a sembra aver fatto proprio il motto “chi si accontenta, gode!”. Nel corso della sua trasmissione sul canale Twitch le ha risposto per le rime mostrando il suo orologio Casio: “La batteria del Casio è per sempre” ha detto in risposta alla strofa di lei “hai lasciato un Rolex per un Casio e una Ferrari per una Twingo”.

Quasi a volerle dire tra le righe: “Non avrà il valore di un Rolex, ma per lo meno non ti abbandona!”. Piccolo inciso: la trasmissione presentata da Piqué menziona tra gli sponsor proprio il marchio Casio, quello citato nella canzone d’accusa di Shakira, tanto che alcuni sono arrivati a pensare che questa sceneggiata tra i due sia in realtà un accordo a tavolino per gonfiare ulteriormente i propri portafogli.

Facciamo però un passo indietro. Le cronache raccontano che sia stata la conturbante Shakira, famosa per i suoi ancheggi che hanno fatto girare la testa a mezzo mondo, a essere stata cornificata più volte, persino a casa propria. Pare che se ne sia accorta perché il vasetto della marmellata in frigo (che mangiava solo lei), fosse finito troppo in fretta. Segno che non era l’unica ad apprezzarla in quella casa. Che poi – va detto – il fatto che anche Shakira abbia le corna, contribuisce a renderla simpaticamente umana, dando speranza anche alle più bruttarelle o con bassa autostima; i maschi, invece, non si capacitano come si possa arrivare a tradire una come Shakira. Eppur succede.

Chi ha ragione, dei due? Chi ha lasciato chi, per primo? Perché, a onor del vero, anche non essere mai a casa per via degli impegni internazionali – pur in assenza di tradimenti – può rappresentare un bel problema in una coppia se non c’è sostegno reciproco.

Ovviamente solo loro conoscono la verità. Quel che è certo è che lo spettacolino che stanno dando in questi giorni è divertente sì ma al tempo stesso deprimente. E’ lo specchio di una società in cui tutto, ma proprio tutto, deve essere spiattellato nella pubblica piazza – e dunque commentato – dimenticandosi che nel bel mezzo delle proprie magagne ci sono delle “creature” (per rimanere in tema e usare un termine alla Barbara D’Urso che su queste faccende ci sguazza, costruendoci mezza trasmissione).

Neppure persone che non avrebbero bisogno di cavalcare queste ondate di visibilità spiccia, non riescono più a lavare i panni sporchi in casa propria.

Ne abbiamo avuto una dimostrazione proprio di recente anche qui in Italia, con l’accoppiata Totti-Blasi che si è sfidata a colpi di stories sui social. Borse, orologi, scarpe nascoste. Ripicche comprensibili tra 15enni ma non certo tra due adulti che non hanno problemi economici ma soprattutto condividono 3 figli che guardano, leggono e non dimenticano.

Ad accecare il buon senso c’è l’orgoglio ferito che accomuna tutti gli esseri umani, indipendentemente dalla fama e dal successo di ciascuno di noi, che va in qualche modo ribilanciato. Solo che una volta si faceva con gli sms o al più con qualche telefonata fiume che però chiudeva la partita. Ora la nuova logica dice che tutti debbano sapere.

E così anche a quelli a cui non fregherebbe nulla – compreso chi scrive – tocca leggere di loro (e scriverne).