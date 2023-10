Marta Bassino è l’atleta dell’anno FISI 2023. La sciatrice è stata premiata oggi durante l’evento di Skipass a Modena, dopo la chiusura delle votazioni avvenute il 22 ottobre. Nella prima fase della selezione erano stati individuati tredici campioni, poi rimasti in tre: Marta Bassino (sci alpino), Simone Deromedis (freestyle) e Lisa Vittozzi (biathlon). Oltre 90.000 i voti arrivati sul sito ufficiale della FISI e un testa a testa sui numeri che alla fine ha premiato la giovane originaria di Borgo San Dalmazzo.

Per il quarto anno consecutivo, la medaglia arriva dallo sci alpino e per la settima stagione consecutiva a vincerla è una donna: “Mi sono vista sempre in crescita in questi anni – ha dichiarato Bassino – Gigante e Super G sono gare in cui potrò giocarmi qualcosa”.

Ieri, nella 58esima edizione della Coppa del Mondo a Soelden, Bassino ha chiuso la gara al quinto posto, dopo una rimonta di tre posizioni nella seconda manche: “È stata una giornata bellissima e la pista era perfetta, sono contenta di come sia andata”.

Di Claudia Burgio