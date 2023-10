Skipass, Abodi: “Scuola e sport, un’amicizia indispensabile”

“The snow must go on”, con questo slogan ModenaFiere riapre le porte a Skipass, l’evento dell’anno dedicato allo sport e alla montagna, che si terrà fino a domenica 29 ottobre, in collaborazione con la Federazione Italiana Sport Invernali (FISI). Per l’occasione, ieri si è tenuto il “Convegno sulla Sicurezza in Pista”, voluto dal Presidente della FISI, Flavio Roda, alla presenza del Ministro dello Sport, Andrea Abodi.

Resta un’urgenza l’assegnazione della pista di bob e skeleton per i Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026, dopo il dietrofront del governo italiano sul finanziamento del nuovo impianto di Cortina. “Tutti avremmo voluto tenere la pista a Cortina, com’era inizialmente nel dossier olimpico – ha dichiarato ai nostri microfoni il ministro dello Sport, Abodi – Abbiamo lavorato con il massimo impegno. Purtroppo ci siamo dovuti arrendere all’impossibilità oggettiva di mettere ulteriori risorse (60 milioni) che sarebbero diventate un problema non tanto per l’importo quanto per le priorità che, come vedete leggendo le notizie di cronaca finanziaria, sono evidenti e sono state manifestate da tutti i ministri”.

La volontà, dunque, sarebbe quella di mantenere l’“italianità” nei Giochi Olimpici Invernali: “Ora speriamo che i documenti presentati dalla Regione Piemonte e dalla città metropolitana di Torino possano essere valutati positivamente – ha aggiunto il ministro – Dopodiché le valutazioni principali non saranno politiche ma tecniche”. L’ipotesi Cesana, però, appare debole. Stando agli ultimi aggiornamenti, decollerebbe l’ipotesi dell’Olympia BobRun di Saint Moritz, l’unico budello di ghiaccio naturale al mondo. Estremamente probabile, ma pur sempre un’ipotesi. Favorita anche da possibili “scambi“ organizzativi fra le Olimpiadi italiane del 2026 e quelle 2030 che potrebbero essere ospitate proprio a St.Moritz.

Durante l’incontro con la stampa, il ministro Abodi ha inoltre tenuto a precisare l’importanza del ruolo dello sport nell’istruzione, rimarcando annotazioni critiche sulle strutture scolastiche del nostro Paese: “Nella scuola c’è ancora poco sport. C’è tanta passione e tanta competenza, dai maestri agli insegnanti della scuola primaria e secondaria, ma oggi in Italia una scuola su due non ha una palestra”. Un dato che per il ministro mostra l’urgente necessità di operare per migliorare la situazione: “Su questo fronte stiamo lavorando con il ministro dell’Istruzione e del Merito Valditara. Sono convinto che lentamente – perché i processi sono complessi – ma inesorabilmente cercheremo di ripristinare o di affermare la stretta relazione necessaria ed indispensabile per il benessere individuale e collettivo dello sport nella scuola”.

Questo perché, come ricordato dallo stesso Abodi, “la Repubblica Italiana riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme” . E il luogo dal quale tutto parte è proprio la scuola.

Di Claudia Burgio