Mondiale 2030 assegnato a Spagna, Portogallo e Marocco

Sarà un Mondiale itinerante quello del 2030, assegnato a Spagna, Marocco e Portogallo, quest’ultimo prima volta ad ospitare una competizione mondiale dopo gli europei del 2004.

Lo ha annunciato da Rabat il re del Marocco Mohammed VI in un comunicato.

Ma non è tutto. Le partite inaugurali saranno disputate in Sudamerica per celebrare il centenario della competizione. In particolar modo, ad ospitare le sfide inaugurali del Mondiale 2030 saranno Argentina, Uruguay e Paraguay.

La scelta di disputare un mondiale in sei Paesi e in tre continenti diversi stata presto spiegata dal presidente della Fifa Gianni Infantino: “Il Consiglio Fifa, che rappresenta l’intero mondo del calcio, ha deciso all’unanimità di celebrare nel modo più appropriato il centenario della Coppa del Mondo, la cui prima edizione si è giocata in Uruguay nel 1930. In un mondo diviso, il calcio unisce”.

Ufficiale anche la candidatura dell’Arabia Saudita ai Mondiali 2034 che, come confermato da Infantino, si terranno in Asia e/o Oceania.