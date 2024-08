Monza: Ferrari migliora ma non basta, Norris in pole

Cinque piloti in un decimo e mezzo e Ferrari che si guadagna la seconda fila. Il film delle qualifiche del Gp di Monza presenta una trama assai serrata ma per ora il ruolo da protagonista spetta ancora alla McLaren, con Lando Norris in pole position (la quinta in carriera), davanti a Piastri, Russell e a Charles Leclerc, in difficoltà in tutte le fasi della qualifica con l’assetto della vettura, prima di trovare, come spesso gli accade, il colpo finale. Ed è quasi incredibile da scrivere, ma nel pacchetto dei migliori, oltre a Sainz che ha chiuso al quinto posto dopo essere stato sempre avanti a Leclerc e addirittura in ballo per la pole position, non c’è Max Verstappen.

Il tre volte campione del mondo – che non vince un Gp da cinque gare – è addirittura settimo, quasi inerte di fronte alla perdita di competitività della Red Bull, divenuta nell’arco di poche settimane la terza vettura del lotto, dietro alla McLaren ma anche alla Mercedes. Una crisi tecnica che davvero rischia di mandare in panne l’olandese, che conserva 70 punti di vantaggio in classifica sullo scatenato Norris. In casa Maranello dunque si segnala qualche miglioramento, grazie alle migliorie tecniche portate in pista, che però non bastano per rivedere il trend del Mondiale in questo momento.

Da segnalare anche la delusione di Lewis Hamilton, osannato dal pubblico della Ferrari sinora nel weekend ma che si ritrova al sesto posto, davanti a Verstappen. Ora, lo sguardo è alla partenza di domani. Ci si gioca tantissimo alla prima curva. Vedremo la Ferrari dove sarà.

di Nicola Sellitti