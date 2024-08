Paris2024, giorno 11 – Tamberi si qualifica per la finale di salto in alto

Nonostante i problemi di salute, Gianmarco Tamberi si qualifica per la finale di salto in alto alle Olimpiadi di Parigi 2024

Nonostante i problemi di salute, Gianmarco Tamberi si qualifica per la finale di salto in alto alle Olimpiadi di Parigi 2024

E’ smagrito, dolorante e dubbioso. Ma intanto è sceso in pista, saltando subito a 2.20, dopo giorni di coliche renali, tra calcoli, febbre e cure, per poi fallire i tre assalti alla quota di 2.27, centrando però lo stesso la qualificazione alla finale del 10 agosto.

La mattinata ai Giochi di Gianmarco Tamberi è stata faticosa: il fuoriclasse azzurro ha più volte chiesto l’aiuto del pubblico ma è davvero parso senza forze, debilitato dalle coliche renali dei giorni scorsi che avevano messo in dubbio la sua presenza in pedana. Una mano è arrivata dai risultati degli altri: solo una manciata di atleti sono andati oltre la quota di 2.27, quindi Tamberi è stato ammesso alla finale anche con un salto a quota inferiore. Ma in finale servirà ben altro, arrivano due provvidenziali giorni di riposo per l’azzurro.

Di Nicola Sellitti