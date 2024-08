Paris2024, giorno 12 – Delusione italvolley, ko contro la Francia. Pallanuoto: niente da fare per gli azzurri, fuori ai quarti. Ciclismo su pista, bronzo dell’Italia nell’inseguimento a squadre! Tamberi in finale

Italvolley ko, vince la Francia in 3 set. Sfuma il sogno nella pallanuoto, gli azzurri si fermano ai quarti. Bronzo nell’inseguimento a squadre! Tamberi si qualifica per la finale

ore 22:00 Pallanuoto: niente da fare per l’Italia che, ai quarti di finale, perde contro l’Ungheria ai rigori (sconfitta 12-10).

ore 21:30 La medaglia d’oro resta una maledizione. Oltre tre decenni di successi tra Europei e Mondiali e quel metallo che continua a sfuggire, tra argenti (tre) e altrettanti bronzi. Anche stavolta l’Italvolley maschile deve rinunciare a salire sul tetto del mondo ai Giochi olimpici. Una sconfitta netta (3-0), assolutamente meritata contro la Francia campione olimpica in carica, allenata da un altro – forse il più forte sul campo, insieme a Lorenzo Bernardi – della generazione di fenomeni di Julio Velasco, ossia Andrea Giani, che ha superato nettamente Fefè De Giorgi nel confronto tra ex compagni di nazionale.

C’è l’attenuante della sfida senza fine vinta dall’Italia ai quarti con il Giappone, c’è l’altra attenuante dell’età verde: la nazionale italiana è la più giovane del lotto ai Giochi. Questo per dire: il futuro è nostro, sicuramente si resterà ad alti livelli, accade da anni e il corso di Fefè resta straordinario. Ma il presente brucia, eccome. Di sicuro, il sestetto di De Giorgi ha subito i francesi, con poca opposizione a muro. Le idee non sono apparse chiare, spesso gli azzurri sono stati remissivi.

Ma il rammarico dell’alloro olimpico è sempre più forte, pronunciato. Sembra, appunto, una maledizione, ma in questa circostanza c’è stata semplicemente una squadra più forte, completa, convinta, dall’altro lato della rete. E il volley non mente, vince chi merita di più. Agli azzurri resta, sempre tra virgolette, la sfida per il bronzo con gli Stati Uniti. E’ una medaglia olimpica, sognando ancora una volta quella più pregiata.

di Nicola Sellitti

ore 20:15 Fausto Desalu e Filippo Tortu sono fuori dalla finale olimpica dei 200 metri. I velocisti azzurri hanno chiuso al quarto posto nelle rispettive batterie: 20″37 il tempo di Desalu, 20″54 quello di Tortu.

ore 18:30 Ciclismo su pista: il quartetto azzurro composto da Jonathan Milan, Filippo Ganna, Simone Consonni e Francesco Lamon conquistano il bronzo nell’inseguimento a squadre! Battuta la Danimarca.

ore 10:30 E’ smagrito, dolorante e dubbioso. Ma intanto è sceso in pista, saltando subito a 2.20, dopo giorni di coliche renali, tra calcoli, febbre e cure, per poi fallire i tre assalti alla quota di 2.27, centrando però lo stesso la qualificazione alla finale del 10 agosto.

La mattinata ai Giochi di Gianmarco Tamberi è stata faticosa: il fuoriclasse azzurro ha più volte chiesto l’aiuto del pubblico ma è davvero parso senza forze, debilitato dalle coliche renali dei giorni scorsi che avevano messo in dubbio la sua presenza in pedana. Una mano è arrivata dai risultati degli altri: solo una manciata di atleti sono andati oltre la quota di 2.27, quindi Tamberi è stato ammesso alla finale anche con un salto a quota inferiore. Ma in finale servirà ben altro, arrivano due provvidenziali giorni di riposo per l’azzurro.

