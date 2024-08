Paris2024, giorno 15: Tamberi, altra colica nella notte. Crippa 25° nella maratona, Paltrinieri e Fiamingo portabandiera nella cerimonia chiusura

Yeman Crippa migliore degli italiani, 25esimo posto in 2h10’36”. Le azzurre Elena Micheli e Alice Sotero in finale nel Pentathlon

Ore 13.00 Gregorio Paltrinieri e Rossella Fiamingo saranno i due portabandiera per l’Italia alla cerimonia di chiusura dei Giochi olimpici di Parigi 2024.

I due atleti e fidanzati sono stati informati dal presidente del Coni, Giovanni Malagò, della decisione. La schermitrice azzurra ha conquistato la medaglia d’oro assieme a Mara Navarria, Giulia Rizzi ed Alberta Santuccio nella prova a squadre di spada, mentre Paltrinieri, suo compagno anche nella vita, ha raccolto due medaglie nelle gare di nuoto: il bronzo negli 800 metri stile libero e l’argento nei 1500.

La Cerimonia andrà in scena allo Stade de France dalle 21 di domenica 11 agosto: attese oltre 200 delegazioni per un grande spettacolo in cui si esibiranno oltre 270 artisti.



Ore 11.50 Le azzurre Elena Micheli e Alice Sotero chiudono in grande stile l’ultima prova di laser run, entrambe qualificandosi per la finale di Pentathlon con 1401 punti ciascuna, a solo un punto di distanza da Bryson, che ha totalizzato 1402.

Ore 10.30 A poche ore dalla finale del salto in alto di Gianmarco Tamberi, l’atleta e portabandiera azzurro ai Giochi olimpici di Parigi 2024 ha dato una brutta notizia ai suoi fan.

“È tutto finito…. Ci ho sperato fino all’ultimo, ci ho creduto nonostante tutto quello che era successo. Ho ricevuto un sostegno e un affetto cosi grande da parte di tutti voi che mi ha dato una forza unica per rialzarmi da questo ennesimo problema, ma evidentemente doveva andare così…”, ha scritto il campione olimpico in carica su Instagram.

“Questa notte alle 5 mi sono svegliato a causa di quello stesso dolore lancinante di qualche giorno fa – ha continuato -. Un’altra colica renale. Sono passate 5 ore e ancora il male non passa. Sono riuscito a battere il destino una volta dopo quell’infortunio nel 2016, questa volta purtroppo penso proprio che abbia vinto lui”. “Sono senza parole, mi dispiace davvero da morire. Scenderò in pedana comunque questa sera? Si, ma non so davvero come farò in queste condizioni a saltare…”, ha concluso poi Tamberi nel post.

Ore 10.00 L’etiope Tamirat Tola vince la medaglia d’oro nella maratona maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Tola trionfa in 2’06’26”, nuovo record olimpico. Medaglia d’argento per il belga Bashir Abdi (2h06’47”) e bronzo per il keniano Benson Kipruto (2h07’00). Yeman Crippa migliore degli italiani, 25esimo posto in 2h10’36”.