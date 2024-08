Paris2024, giorno 14: Acerenza quarto per un soffio, Paltrinieri nono nella 10 km

Medaglia sfumata nella 10 km di nuoto di fondo maschile ai Giochi di Parigi 2024. Nella Senna sul finale, cadono sia Acerenza che Paltrinieri, con il primo che chiude di pochissimo ai piedi del podio e Greg arriva nono. Vince l’ungherese Rasovzsky, secondo il tedesco Klemet, terzo l’altro ungherese Betlehem.

L’ungherese Rasovzsky ha dominato la gara dall’inizio alla fine senza nessun cedimento. I due azzurri hanno provato a tenere il ritmo ma Domenico Acerenza (Canottieri Napoli) ha chiuso solo quarto (20esima medaglia di legno azzurra di questi Giochi), mentre Gregorio Paltrinieri delle Fiamme Oro, vincitore in questi Giochi di due medaglie in vasca (800 e 1500), si è staccato nell’ultimo chilometro, chiudendo a 1’06” dal vincitore, sotto gli occhi del presidente del Coni Giovanni Malago’ arrivato per premiare gli atleti sul podio.