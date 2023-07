Pazzesco Ceccon: è oro nei 50 farfalla

Thomas Ceccon ha conquistato la medaglia d’oro nei 50 metri farfalla ai Mondiali di nuoto a Fukuoka in Giappone scrivendo una pagina di storia del nuoto italiano. L’azzurro ha vinto il titolo in 22”68 stabilendo anche il record italiano. Mai nessun italiano aveva centrato una medaglia in questa specialità.

“Sono contento, volevo più questa che i 100 dorso. Sapevo che dovevo nuotare questo tempo, grazie ai fisioterapisti che mi hanno aiutato in questi 20′. Tempo fantastico e non ho tirato a tutta dopo aver nuotato i 100 dorso. Sono meno stanco adesso di prima”.

Oro nei 50 metri a farfalla. Mai un italiano si era neppure avvicinato al podio. Venti minuti prima, il miglior tempo, in scioltezza, rallentando nella semifinale dei 100 metri dorso, neppure tirando al massimo.

Thomas Ceccon è il miglior sportivo italiano al momento. Come dicono gli inglesi, pound per pound. A 20 anni ha già vinto cinque ori mondiali. Più avanti c’è un altro fenomeno da raggiungere, Gregorio Paltrinieri, con otto metalli. Greg è stato uno dei riferimenti della nazionale italiana più forte di sempre, parole e musica di un altro campione italiano come Massimiliano Rosolino.

Ceccon però è un passo avanti a tutti. Uno squalo del nuoto: dorso, farfalla, misti, stile libero. Cilindrata di grosso calibro per tutti i gusti, la carta vincente per i Giochi olimpici parigini del prossimo anno. La consacrazione è arrivata agli Europei di Budapest del 2021, uno dei pezzi della staffetta che ha regalato l’ultima medaglia (bronzo) a Federica Pellegrini.

È freddo, glaciale. Un gigante sottile. Il baffo gli regala un paio di anni in più. Amministra le forze, si destreggia tra le varie gare. Ai microfoni dopo il trionfo nei 50 metri dove ha ingoiato gli avversari dai 30 metri in poi, ha anche aggiunto di non aver speso tutto. Insomma, ha ancora benzina per domani, per la finale dei 100 dorso, con potenziale record del mondo, che gli appartiene, tra l’altro: 51’60, roba per pochi, pochissimi.

Poco prima della straordinaria gara di Ceccon c’è stato l’argento di Nicolò Martinenghi nei 100 metri rana. L’italiano, uno degli eredi della leggenda della specialità Adam Peaty, ha dovuto cedere il passo allo sconosciuto cinese Qin, apparso ad altri livelli negli ultimi mesi. Tornerà anche lui, per altre medaglie.

È una settimana di festa per lo sport italiano, che mai come ora si aggrappa al nuoto, ancora più che alla scherma: dalla piscina arrivano i campioni, anzi i fuoriclasse, che latitano invece in altre discipline. Godiamoci il momento.

di Nicola Sellitti